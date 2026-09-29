В одном из водоемов Великобритании обнаружили инвазивного рачка, которого называют «демонической креветкой» и «креветкой-убийцей». Специалисты опасаются, что распространение этого вида может негативно отразиться на местной экосистеме.

Об этом сообщает BBC News.

Обнаруженный вид — Dikerogammarus haemobaphes, небольшой пресноводный бокоплав, естественный ареал которого связан с Каспийским морем. От местных представителей фауны он отличается более крупными размерами и заметной полосатой окраской спины.

Опасного рачка нашли в Холи-Брук — притоке реки Кеннет, протекающей по территориям графств Уилтшир и Беркшир. По данным специалистов, инвазивный вид способен сокращать численность местных обитателей, поедая мелкую рыбу и ее икру. Кроме того, он менее эффективно участвует в очистке воды по сравнению с аборигенными видами.

Предполагается, что первоначально «креветка-убийца» могла попасть в Великобританию, закрепившись на корпусах лодок. В дальнейшем ее распространению по другим водоемам, вероятно, способствовали рыбаки и любители каякинга, которые могли переносить рачков, не замечая их.

Экологи призывают всех, кто занимается водными видами спорта или рыбной ловлей, соблюдать правило «Проверь, очисти, высуши». Такая мера должна помочь предотвратить дальнейшее распространение инвазивного вида по рекам и другим водоемам страны.