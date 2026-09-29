Президент США Дональд Трамп опроверг информацию издания Axios о том, что предлагал Ирану смягчение санкций и разморозку заблокированных средств.

«Сайт Axios только что опубликовал материал, в котором утверждается, что я предложил Ирану смягчить санкции и разморозить заблокированные средства. Это неправда — я вообще ничего им не предлагал!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Кроме того, американский лидер обвинил издание в распространении фейковой информации и потребовал удалить публикацию.