Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф обсудил с генеральным директором MAIRE Group Алессандро Бернини развитие сотрудничества и перспективы реализации новых совместных проектов.

«На встрече мы отметили динамичное развитие связей между Азербайджаном и Италией в энергетическом секторе, а также важность успешного партнерства, сформировавшегося между SOCAR и MAIRE за долгие годы», – написал Наджаф на своей странице в соцсети X.

По его словам, стороны отметили динамичное развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Италией, а также успешное партнерство SOCAR и MAIRE, сформировавшееся за долгие годы.

В ходе встречи обсуждались результаты совместной работы в сфере нефтепереработки и нефтехимии, в том числе в рамках проекта SOCAR Polymer и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

«Мы также рассмотрели возможности развития нашего партнерства по новым направлениям и реализации совместных проектов», – отметил Наджаф.

Он подчеркнул, что достигнутые результаты и взаимное доверие создают прочную основу для следующего этапа сотрудничества между компаниями.