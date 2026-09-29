Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines был арестован в аэропорту Стамбула прямо перед вылетом из-за крупной финансовой задолженности.

Авиаперевозчик задолжал около 3 миллионов евро турецкой компании ACM Temsil Gözetim (ACM Air Charter), которая предоставляет услуги надзора и наземного обслуживания. Из-за невыплаты средств кредитор обратился в суд, который вынес решение в пользу обслуживающей компании и постановил задержать борт в рамках исполнительного производства.

Самолет Boeing 737-524 с регистрационным номером EP-KPB уже прошел предполетную подготовку, на него поднялись пассажиры, и он готовился к вылету в Иран.

В последний момент на борту появились судебные исполнители и сотрудники полиции, которые предъявили постановление.

Вылет воздушного судна был заблокирован, пассажиров вместе с багажом высадили и вернули в терминал.