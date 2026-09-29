Заместитель командующего армией Ирана Хабиболла Сайяри заявил, что Тегеран сохраняет намерение отомстить противникам, подчеркнув готовность вооруженных сил страны противостоять возможным угрозам.

«Наши враги должны знать: вопрос возмездия остается в силе. В конечном счете мы должны осуществить это возмездие – в любом месте и в любое время», – заявил Сайяри в телеинтервью.

По его словам, жители южных районов Ирана должны быть готовы не допустить проникновения противника на территорию страны.

Сайяри также заявил, что Ормузский пролив фактически закрыт, несмотря на заявления США о его разблокировке.