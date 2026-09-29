Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в Вашингтоне безопасность судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, а также ситуацию в Йемене, сообщил саудовский МИД.

«Стороны затронули важность обеспечения безопасности навигации и свободы судоходства по международным морским коридорам, особенно в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах», – говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети X.

Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели состояние отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном и пути их укрепления.

Особое внимание на встрече было уделено последним событиям на региональном и международном уровнях, в том числе конфликту в Йемене и усилиям по его урегулированию.