Всемирный банк (ВБ) предлагает создать совместное предприятие без собственных активов с участием крупнейших государственных транспортных компаний Азербайджана, Грузии, Казахстана и Турции для координации контейнерных перевозок по Среднему коридору. Об этом говорится в докладе ВБ.

Предполагаемый оператор должен объединить национальных железнодорожных и судоходных перевозчиков и работать как единый логистический провайдер. В его функции войдут формирование сквозных тарифов, оптимизация маршрутов, диспетчерское управление, реагирование на инциденты и взаимодействие с международными логистическими компаниями в Китае и Евросоюзе.

По оценке ВБ, главным сдерживающим фактором развития Среднего коридора в ближайшей перспективе станет не нехватка инфраструктуры, а низкий уровень обслуживания и институциональные барьеры, связанные с работой государственных транспортных предприятий.

Всемирный банк также рекомендует реформировать тарифные системы, перейти к ценообразованию с учетом реальных затрат на предоставление услуг, внедрить долгосрочные контракты на выполнение обязательств по предоставлению общественных услуг и активнее привлекать коммерческое финансирование для повышения финансовой устойчивости транспортных компаний.

При этом ВБ ожидает значительного роста грузопотока по Среднему коридору. Согласно сценарию развития, объем перевозок может увеличиться с 8,8 млн тонн в 2023 году до 32,1 млн тонн в 2040 году, то есть в 3,6 раза.

В докладе подчеркивается, что проект «обладает потенциалом для превращения из транспортного маршрута в экономический коридор».

«Экономический коридор обеспечивает не только грузоперевозки, но и инвестиции, производительную экономическую деятельность, создание рабочих мест, а также связь бизнеса, работников и рынков посредством эффективной логистики», – говорится в отчете.

По оценке ВБ, развитие Среднего коридора в долгосрочной перспективе может увеличить ВВП стран коридора в среднем на 3,3%, а занятость – на 2,9%.

При этом «реализация полного потенциала коридора будет невозможна только за счет инвестиций в инфраструктуру». ВБ указывает на необходимость развития логистических услуг, упрощения торговли, внедрения цифровых систем и расширения межгосударственного сотрудничества.

Одной из основных задач в докладе названо «повышение эффективности коридора».

В настоящее время 92% грузов, перевозимых через Каспий, составляют массовые грузы – зерно, удобрения, строительные материалы и топливо.