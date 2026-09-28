Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит своей позиции по Газе, пока виновные в гибели 74 тысяч палестинцев не предстанут перед законом.

«Мы никогда не отступим от своей позиции, пока те, кто совершил преступления против человечности, пролил кровь 74 тысяч наших братьев и сестер из Газы и распространил террор по всему региону – от Ливана до Сирии, – не предстанут перед законом», – сказал Эрдоган в ходе выступления в Кабмине.

Он добавил, что Турция продолжит «мужественно говорить правду» и отстаивать свою позицию.

Эрдоган также отметил, что во время визита в Нью-Йорк и выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Турция вновь вынесла тему Газы на международную площадку. По его словам, Анкара продолжит защищать права палестинцев и выступать против происходящего в регионе.