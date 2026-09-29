В Ясамальском районе Баку во вторник возникнут перебои в электроснабжении.

Об этом сообщили в ОАО «Азеришыг».

Согласно информации, ограничения будут введены на время плановых ремонтных работ на объектах инфраструктуры электрической сети.

Так, с 10:00 до 13:00 света не будет у абонентов на Азербайджанском проспекте, улицах Аловсата Гулиева, Ислама Сафарли, Ази Асланова, Льва Толстого, Мирзы Ибрагимова, Сулеймана Тагизаде, Тебриза Халилбейли, а также части жилого массива 1-й Алатава.