В Ясамальском районе Баку во вторник возникнут перебои в электроснабжении.
Об этом сообщили в ОАО «Азеришыг».
Согласно информации, ограничения будут введены на время плановых ремонтных работ на объектах инфраструктуры электрической сети.
Так, с 10:00 до 13:00 света не будет у абонентов на Азербайджанском проспекте, улицах Аловсата Гулиева, Ислама Сафарли, Ази Асланова, Льва Толстого, Мирзы Ибрагимова, Сулеймана Тагизаде, Тебриза Халилбейли, а также части жилого массива 1-й Алатава.
«После завершения плановых работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией», — добавили в «Азеришыг».