На улице Мухаммеда Хиябани в Баку планируется снос части жилых домов. Уже сейчас здания на территории помечены, сообщает İTV.

По словам жителей, за 18 домов первоначально предлагали компенсацию в размере 2700 манатов. Позже условия изменились — было заявлено, что сумма будет рассчитываться исходя из стоимости каждого дома. Жители отметили, что такой подход их устраивает.

При этом точные сроки начала сноса пока неизвестны.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили, что в рамках проекта дорога от улицы Мухаммеда Хиябани в направлении Нового Ясамала будет соединена с дорогой в сторону Гарадага.

Предусматривается существенное изменение существующей схемы движения. В частности, планируется построить тоннельный путепровод, организовать круговое движение и создать боковую дорогу в направлении Гарадага.