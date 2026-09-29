Турция рассчитывает получить первый отечественный самолет радиоэлектронной борьбы HAVA SOJ в 2026 году. Об этом сообщает ULU Savunma.

По данным издания, в рамках программы, которую реализуют Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) и ASELSAN, для турецких вооруженных сил планируется создать и поставить четыре таких самолета.

HAVA SOJ создан на базе бизнес-джета Bombardier Global 6000. Самолет оснащается системами радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, способными обнаруживать, идентифицировать и определять местоположение источников радиолокационного излучения и сигналов связи наземных, воздушных и морских систем.

Основная задача платформы – подавление радаров ПВО и нарушение работы систем связи противника. Это должно позволять боевой авиации действовать в воздушном пространстве противника с меньшим риском.

Турецкие разработчики планируют применять HAVA SOJ для выполнения задач радиоэлектронной борьбы на значительном удалении от зон действия средств ПВО. Система также предусматривает взаимодействие самолета с наземным центром планирования и подготовки операций.