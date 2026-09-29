ФИФА обвинила УЕФА в преследовании Джанни Инфантино и попытке повлиять на предстоящие выборы президента организации. Об этом говорится в документах, поданных в суд Майами.

Поводом стал конфликт вокруг закрытого проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал привлечение частных инвестиций под коммерческие права на турниры ФИФА. УЕФА добивается получения документов и свидетельских показаний, которые могут быть использованы в рамках возможного дела против Инфантино в Швейцарии.

ФИФА, в свою очередь, просит суд отклонить запрос УЕФА, называя его недобросовестным и направленным на дискредитацию президента организации. В ФИФА также отвергают предположение о том, что Инфантино мог лично получить выгоду от проекта.

Конфликт обострился накануне выборов президента ФИФА, которые состоятся в марте 2027 года. Инфантино намерен баллотироваться на новый срок. УЕФА ранее отозвал поддержку его кандидатуры, а спор вокруг FFE стал одним из факторов усилившегося давления на руководство ФИФА.

При этом ФИФА утверждает, что юридические действия УЕФА сопровождаются распространением недостоверной информации об Инфантино и могут быть направлены на влияние на предстоящие выборы. Эти заявления являются позицией ФИФА; УЕФА, со своей стороны, заявляет о необходимости получить документы по проекту для возможного разбирательства.