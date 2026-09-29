Жители Нью-Йорка вынуждены пересекать улицы на байдарках и каноэ из-за прошедшего мощного северо-восточного шторма, сообщает CBS News.

Из-за непогоды погиб как минимум один человек — 56-летний сотрудник Департамента жилищного строительства Нью-Йорка, на которого упало дерево. Также появлялись сообщения о пропавшем без вести мужчине, которого позднее нашли «живым и здоровым».

По данным сервиса PowerOutage, ранним утром в понедельник из-за непогоды без электроснабжения остались около 21 тыс. домов и предприятий в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте и Массачусетсе.

Губернаторы Нью-Йорка и Нью-Джерси Кэти Хочул и Мики Шеррил объявили в определенных районах чрезвычайное положение.