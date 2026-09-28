С 29 сентября в Баку изменятся схемы движения 16 регулярных автобусных маршрутов из-за ремонтных работ на улице Сулеймана Сани Ахундова, сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Изменения затронут маршруты № 2, 3, 33, 41, 45, 71, 88, 93, 100, 108A, 108B, 123, 147, 179, 202 и 203.

Движение автобусов № 41, 45, 71, 100, 108A, 108B, 123, 147, 179 и 203 будет организовано по улицам Ибрагимпаши Дадашова и Джафара Хандана, проспекту Азадлыг и Бинагадинскому шоссе.

Автобусы маршрута № 2 от станции метро «Дярнягюль» в направлении станции метро «Автовокзал» будут следовать по улицам Сулеймана Сани Ахундова и Ахмеда Раджабли, а также проспекту Зии Буниятова. В обратном направлении они будут курсировать по улицам Ахмеда Раджабли и Сулеймана Сани Ахундова до станции метро «Дярнягюль».

Маршрут № 3 в направлении станции метро «Дярнягюль» будет проходить по улицам Джафара Хандана, Ахмеда Раджабли и Сулеймана Сани Ахундова. В обратном направлении автобусы проследуют по улицам Сулеймана Сани Ахундова и Ахмеда Раджабли, а также проспектам Зии Буниятова и Ататюрка.

Маршрут № 33 будет курсировать по улицам Ахмеда Раджабли и Сулеймана Сани Ахундова, № 88 – по улицам Джафара Хандана и Ахмеда Раджабли, а № 93 – по улицам Шовкат Мамедовой, Джафара Хандана и Ахмеда Раджабли. Все три маршрута будут следовать до станции метро «Дярнягюль».

Автобусы маршрута № 202 в направлении поселка Биляджяри будут двигаться по улице Джафара Хандана и проспекту Азадлыг.

Для обеспечения поездок из 7-го микрорайона в направлении станции метро «Дярнягюль» от маршрута № 3 будут выделены бесплатные автобусы. Они будут курсировать по маршруту «улица Абая Кунанбаева (7-й микрорайон) – станция метро «Дярнягюль».