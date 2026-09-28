Азербайджан и Иран намерены ускорить реализацию совместных инфраструктурных проектов, в том числе в рамках Международного транспортного коридора «Север — Юг», и повысить его пропускную способность. Об этом сообщает азербайджанский кабмин.

Договоренности были достигнуты на встрече сопредседателей совместной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран в рамках визита азербайджанской делегации во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым в Иран.

Стороны обсудили текущий статус и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах, а также реализацию договоренностей, достигнутых по итогам 17-го заседания Государственной комиссии, прошедшего в феврале 2026 года в Баку.

Одной из основных тем стало развитие коридора «Север – Юг» и повышение его пропускной способности. Стороны отметили завершение строительства автомобильного моста Агбенд – Келале и обсудили ввод в эксплуатацию пограничной инфраструктуры.

Кроме того, участники встречи рассмотрели завершение работ на грузовом терминале в Астаре и меры по расширению его пропускной способности.

Мустафаев подчеркнул важность ускорения реализации согласованных проектов и продолжения скоординированной работы между соответствующими структурами двух стран.

Вице-премьер также отметил, что активный политический диалог и дружественные отношения между президентами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом придали дополнительный импульс развитию двусторонних связей.

Стороны договорились продолжить развитие взаимовыгодного сотрудничества и последовательную реализацию согласованных проектов и инициатив.