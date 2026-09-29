Независимая комиссия Английской премьер-лиги (АПЛ) признала «Манчестер Сити» виновным по 114 из 115 пунктов обвинения в нарушении финансовых правил. Речь идет о периоде с 2009 по 2018 год. Слушания проходили с сентября по декабрь 2024 года, а решение было объявлено почти через два года.

Расследование началось после публикаций Spiegel и материалов Football Leaks, основанных на переписке руководителей клуба. «Манчестер Сити» отрицает нарушения и намерен обжаловать решение. На подачу апелляции клубу отведено 14 дней.

Основная часть доказанных нарушений связана с финансовой отчетностью. Восемь эпизодов касаются выплат бывшему тренеру Роберто Манчини, еще 12 — вознаграждений игроков. 50 пунктов связаны с непредоставлением информации о спонсорских доходах в течение девяти сезонов.

Еще 30 нарушений касаются отказа клуба сотрудничать с расследованием АПЛ. Остальные обвинения связаны с правилами прибыльности и финансовой устойчивости (PSR).

Ранее «Манчестер Сити» уже сталкивался с претензиями УЕФА по финансовому фэйр-плей. В 2020 году Спортивный арбитражный суд отменил двухлетнее отстранение клуба от еврокубков, оставив штраф в €10 млн за препятствование расследованию.

Теперь независимой комиссии предстоит определить наказание. Среди возможных санкций — крупный штраф, снятие очков, ограничения на трансферы, лишение титулов или исключение из АПЛ. Решение также может быть обжаловано.

Особое внимание привлекли три чемпионских титула «Сити», завоеванные в период расследования: в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2017/18. В случае пересмотра результатов претендентами на титулы могут стать «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Кроме того, клуб может столкнуться с исками о компенсации. По данным The Times, «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» ранее направили «Сити» юридические уведомления, потенциально открывающие путь к требованиям на сумму свыше £1 млрд.

Председатель «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак заявил, что клуб сохраняет уверенность в своей позиции и намерен доказать невиновность.

«Процесс еще далек от завершения. Наша уверенность и решимость доказать невиновность клуба так же сильны, как и в самом начале этого дела», — сказал он.

В АПЛ уже был прецедент с такими исками. Ранее независимая комиссия АПЛ обязала «Эвертон» выплатить по иску «Бернли» компенсацию в размере почти £40 млн. Она пришла к выводу, что мерсисайдский клуб получил спортивное преимущество путем нарушения финансовых правил в сезоне 2021/22. «Бернли» в том сезоне вылетел из АПЛ, а «Эвертон» сохранил прописку в лиге.