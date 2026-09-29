В городе Дублин в Калифорнии, недалеко от Сан-Франциско, застрелили 40-летнего Джонатана Маккинзи, руководившего направлением инженерии и пользовательского опыта в игровой сфере в The New York Times. Об этом сообщает NBC News.

Преступление произошло днем 26 сентября на территории местного спортивного комплекса. Маккинзи получил несколько огнестрельных ранений и скончался на месте.

По данным полиции, подозреваемыми являются 77-летние родственники его жены — Шоуюн Чжан и Шили Чен. Они задержаны и находятся под стражей в ожидании предъявления обвинений.

Согласно судебным документам, Маккинзи и его жена Кэндис Чжан находились в процессе развода и спора об опеке над ребенком. В прошлом году суд выдал временный запретительный ордер в отношении Маккинзи после обвинений в домашнем насилии.

Полиция рассматривает судебный спор и дело о домашнем насилии и жестоком обращении с ребенком как возможный мотив преступления.