Азербайджан, Турция и Грузия договорились оптимизировать таможенные процедуры вдоль Среднего коридора, ускорить транзитные операции и расширить электронный обмен данными, сообщает АзерТАдж.

В Гёйгёльском районе прошло 5-е заседание Трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами трех стран. В ходе встречи особое внимание стороны уделили облегчению транзитных операций в рамках железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, ускорению пересечения границ и повышению эффективности таможенных процедур. Также обсуждались вопросы управления рисками и предварительного электронного обмена данными.

Кроме того, стороны рассмотрели меры по укреплению сотрудничества в борьбе с таможенными правонарушениями и обменялись мнениями о дальнейшем развитии взаимодействия между таможенными службами трех стран.

По итогам встречи был подписан протокол, отражающий достигнутые договоренности и меры, которые предстоит реализовать на следующем этапе.

Отдельно Азербайджан и Турция обсудили упрощение таможенных процедур, развитие механизмов TIR и e-TIR, ускорение пересечения границ и увеличение пропускной способности грузового транспорта.

Стороны также рассмотрели применение новой компьютеризированной транзитной системы, расширение обмена информацией, развитие института уполномоченного экономического оператора, зеркальную таможенную статистику и передовой опыт в сфере управления рисками.

Кроме того, Азербайджан и Турция договорились изучить возможности проведения совместных операций и тренингов. По итогам встречи был подписан отдельный протокол.