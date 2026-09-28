Военные специалисты Азербайджана, Турции и Узбекистана отработали совместные кибероперации по отражению атак и защите военных информационных систем в рамках учений «Сила единства – 2026». Об этом сообщает азербайджанское Министерство обороны.

В ходе учений, проходящих в учебном центре «Гызылгая», военнослужащие трех стран действовали совместно в составе кибергруппы.

По плану учений, кибергруппа отрабатывала предотвращение кибератак со стороны незаконных вооруженных формирований и обеспечение безопасности информационно-коммуникационных систем военных подразделений.

Военные специалисты также продемонстрировали навыки обеспечения кибербезопасности в поддержку тактических действий подразделений.

