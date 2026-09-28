Президент Украины Владимир Зеленский после очередной российской массированной атаки заявил, что Россия уже фактически начала дополнительную мобилизацию и готовит расширение набора в армию, в том числе за счет иностранцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства по итогам доклада Главного управления разведки.

«Очередные удары России показывают тупость российской войны и в целом тупость российского государства… Один из реактивных дронов долетел до границы с Польшей», – заявил Зеленский.

По его словам, Россия уже увеличивает количество людей, которых набирает в армию различными способами.

«Фактически россияне уже начали дополнительную мобилизацию – они увеличивают количество людей, которых набирают разными методами. Планируют увеличивать и привлечение иностранцев», – указал президент.

Глава государства также подчеркнул, что, по данным украинской разведки, на территории России сейчас находятся более 8 тыс. северокорейских военнослужащих, а еще около 10 тыс. готовят к переброске после прохождения подготовки.

Он также заявил, что Россия в обмен предоставляет КНДР, в частности, военные технологии. По его утверждению, при технической поддержке России в Северной Корее уже налажено производство ударных беспилотников типа Shahed.

Зеленский добавил, что Украина намерена информировать правительства стран, граждан которых Россия привлекает к военной службе.