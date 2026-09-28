Президент США Дональд Трамп сообщил о новых контактах с Ираном через посредников.

«Да, они сделали это», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, контактировала ли американская сторона с Ираном в тот день.

На уточняющий вопрос о том, шли ли контакты через посредников, президент США также ответил утвердительно. Оценивать результаты консультаций Трамп не стал.

При этом американский лидер заявил, что Иран готов официально объявить, что никогда не будет разрабатывать ядерное оружие.

«У них никогда не будет ядерного оружия, и они это понимают. И они готовы заявить об этом», – сказал Трамп.

Он также отметил, что иранское руководство – «сумасшедшие люди».