«Формула-1» в перспективе может перебраться из центра Баку на территорию курортного комплекса Sea Breeze. Об этом заявил владелец курорта Эмин Агаларов.

По его словам, для возможного строительства трассы привлечена компания Tilke, которая проектировала автодромы для этапов «Формулы-1».

«Если мы к 2030–31-му году успеем построить трассу с уже созданной инфраструктурой — чтобы она была не на пустыре, — то теоретически «Формула» может переехать в Sea Breeze», — сказал Агаларов.

Он отметил, что на данный момент конкретных договорённостей о переносе этапа нет.