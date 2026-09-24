Азербайджанский боксер Субхан Мамедов завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Софии, победив в финале россиянина Баира Батлаева. Об этом сообщила Федерация бокса Азербайджана.

Выступающий в весовой категории до 50 кг чемпион мира и победитель чемпионата Европы U-23 выиграл решающий поединок со счетом 4:1 (30:27, 29:28, 28:29, 30:27, 29:28).

Еще один представитель сборной Азербайджана Саидджамшид Джафаров (75 кг) также вышел в финал. В полуфинале призер чемпионата мира победил британца Каллума Мэйкина со счетом 4:1 (28:29, 30:27, 30:27, 29:28, 29:28). В решающем бою он встретится с россиянином Исмаилом Муцольговым.

За золото чемпионата Европы также поборется Наби Искендеров (70 кг), который выйдет на финальный поединок в заключительный день турнира.

Амин Мамедзаде (55 кг) завершил чемпионат с бронзовой медалью. Днем ранее бронзу в весовой категории свыше 90 кг завоевал Мухаммед Абдуллаев.