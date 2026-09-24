Более 16 тысяч иностранных туристов посетили Баку в рамках юбилейного, десятого Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Как сообщает Baku City Circuit, это самый высокий показатель за весь период проведения Гран-при «Формулы-1» в столице Азербайджана.

Для сравнения, в прошлом году Баку посетили около 14 тысяч иностранных гостей в связи с проведением гонки.

Рост международного интереса к соревнованиям отражается и на географии продаж билетов. Билеты на Гран-при Азербайджана 2026 года приобрели болельщики из более чем 120 стран.

Таким образом, юбилейный Гран-при привлек в Баку рекордное число иностранных гостей и расширил международную аудиторию гонки.