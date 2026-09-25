Общая протяженность дорожной сети в Ичеришехер составляет 7,5 км, примерно половина из них — пешеходные пути.

Об этом председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд заявил в интервью АПА и телеканалу «Хазар».

По его словам, сегодня автомобили в основном используют дороги по внутреннему периметру заповедника. Их закрытие не планируется, поскольку они необходимы для сохранения жизнедеятельности Ичеришехера.

При этом для пешеходов создаются дополнительные возможности и более удобные зоны. Также в планах — развитие инклюзивных маршрутов.

«Дорога, ведущая к Девичьей башне и начинающаяся от проспекта Нефтяников, уже организована как инклюзивный маршрут. Планируется продолжить эту работу», — отметил Махмуд.

Он подчеркнул, что цель заключается не в полном закрытии территории для автомобилей, а в создании правильной модели пешеходного движения с учетом потребностей жителей.