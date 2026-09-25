Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский, говоря о своей исключительности, скорее является «бесславным ублюдком».

«Я это точно знаю на историческом опыте. Очень многих аналогичных авантюристов-преступников, тех, кто считал себя исключительными, кто полагал, что им положено все. Знаете, как таких называют? Бесславный ублюдок», — сказала Захарова в эфире «Вестей».

Также Захарова заявила о применении Зеленским запрещенных веществ:

«Все уже понимают, что это неадекватное нечто. Ну, действительно, такое вот что-то вроде расчеловеченного персонажа, который, очевидно, давным-давно уже не просто злоупотребляет, а сидит плотно на запрещенных веществах. Мне кажется, это уже он не скрывает, это невозможно скрыть».