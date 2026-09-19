В Баку в связи с проведением «Формулы-1 Азербайджан — Гран-при 2026» временно ограничат движение транспорта на ряде улиц. В связи с этим изменятся схемы движения регулярных и экспресс-автобусов.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с 21:00 19 сентября до 00:00 21 сентября по альтернативным улицам будут курсировать 13 маршрутов.

В частности, маршруты №1, 2, 4, 10, 20, 32, 46, 88A, 120, 120E и H1 будут направлены по улицам Диларе Алиевой и Ковкаб Сафаралиевой, проспекту Нефтяников, после чего продолжат движение по своим обычным схемам.

Маршрут №125 будет следовать по проспекту Нефтяников, улицам Рашида Бехбудова и Диларе Алиевой.

У экспресс-маршрута M9 в направлении станции метро «Гази Асланова» движение организуют по улицам Диларе Алиевой и Ковкаб Сафаралиевой, а также проспекту Нефтяников.

Кроме того, с 21 по 26 сентября схемы движения будут изменены еще у ряда маршрутов. В частности, изменения коснутся автобусов №1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 20, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 88A, 120, 120E, 125, 149, 149E, 195E, 205 и H1, а также экспресс-маршрута M9.

Часть маршрутов будет разделена на отдельные направления. Например, №5 будет работать по двум направлениям: от станции метро «Нариман Нариманов» до улицы Сулеймана Рагимова и от Сальянского шоссе через Биби-Эйбатскую мечеть до Бакинского фуникулера.

Аналогично будет организовано движение маршрута №6: один участок соединит станцию метро «Азадлыг проспекти» с садом Ахундова, второй — 20-й участок с площадью у памятника Бахраму Гуру.

Для ряда маршрутов конечные остановки временно будут перенесены. Так, автобусы №61, 65, 88, 10, 18, 31, 37, 53, 77 и 205 будут следовать по измененным маршрутам в направлении центральной части города.

Маршруты №149 и 149E будут курсировать только от поселка Сахиль до торгового центра «Бина» (Локбатанский НММ), а №195E — от поселка Алят до того же пункта.

При этом работа маршрутов №72 и E1 будет временно приостановлена.

Изменения связаны с обеспечением безопасности и организацией движения во время проведения этапа «Формулы-1» в Баку.