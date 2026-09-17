В Армении продолжается истерия вокруг визита аккредитованных в Азербайджане иностранных дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур, армянские власти выступают с неприемлемыми заявлениями.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

Согласно заявлению, происходящее в очередной раз показывает, что армянский народ не готов к миру:

«Власти Армении вместо подготовки общества к миру, внедрения концепции «Реальная Армения», делают неприемлемые заявления. Притязания Армении на культурное наследие, принадлежащее азербайджанскому народу, на суверенных территориях Азербайджана, а также заявление премьер-министра этой страны (Никола Пашиняна — ред.) о якобы армянском происхождении храма Гянджасар неприемлемы», — отмечает ОЗА.

Община подчеркивает, что армянское общество должно прекратить посягать на земли и культуру других народов, освободиться от плена ложной истории: