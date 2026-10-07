Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил Азербайджан за очередную партию гумпомощи Украине.

«Из Азербайджана в Украину направляется очередная партия жизненно важного энергетического оборудования, включая мощные трансформаторы, 186 км электрических кабелей и другое оборудование, которое поможет повысить устойчивость нашей энергосистемы в преддверии отопительного сезона. Искренне благодарю моего друга, министра Джейхуна Байрамова, и азербайджанский народ за поддержку Украины», — написал он в соцсети Х.