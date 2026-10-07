Жительница Саратова потребовала убрать из витрины кофейни фигурку Добби из «Гарри Поттера», заявив, что персонаж похож на Владимира Путина и оскорбляет президента РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 7 октября, в день рождения Путина, в кофейне во Фрунзенском районе Саратова. Посетительница попросила бариста выйти на улицу, указала на фигурку в витрине и заявила, что «эта мордочка» напоминает ей российского президента.

Сотрудница объяснила, что перед женщиной Добби – персонаж «Гарри Поттера», не имеющий отношения к Путину. Посетительницу это не убедило.

«Это неважно, из какого «Гарри Поттера». Он похож, вы и сами прекрасно это видите», – заявила она.

Женщина пригрозила сообщить в полицию о фигурке, которое «оскорбляет нашего руководителя».

На вопрос сотрудницы, считает ли она Добби Путиным, посетительница ответила: «Да, это он. Он похож. Вы меня поняли? Не нарывайтесь. Я понимаю, что вы рядовой работник, передайте вашему руководству».

«Так если вы в нем увидели Путина, значит, вы его и оскорбили», – ответила бариста.

Сотрудники кофейни назвали претензии необоснованными. Тем не менее фигурку Добби переставили, чтобы «она не мозолила людям глаза».

