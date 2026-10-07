Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у России дополнительную информацию после сообщений о втором сотруднике Иркутского противочумного института с пневмонией неустановленной этиологии, а также попросила уточнить причину смерти лаборантки Дарьи Шипиловой. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ также хочет получить информацию о «возбудителе», из-за которого в Иркутской области были приняты меры для предотвращения распространения заболевания.

Гебрейесус заявил, что международная организация продолжает поддерживать связь с российскими органами здравоохранения и предлагает техническую помощь.

Он подчеркнул важность своевременного и прозрачного обмена информацией, который необходим для оценки возможных рисков и прояснения противоречивых сообщений вокруг ситуации.

Шипилова скоропостижно умерла 2 октября после госпитализации с тяжелой пневмонией. Ранее появились сообщения о возможном заражении в результате случайного инцидента в лаборатории, однако российские власти не подтвердили эту версию и назвали причиной смерти «пневмонию неустановленной этиологии».

Российская сторона сообщила ВОЗ, что в последнее время в Иркутской области случаев чумы не регистрировали. По данным российских властей, было проведено эпидемиологическое расследование, а контактировавших с Шипиловой людей взяли под медицинское наблюдение и обследовали. Патогенов высокой опасности у них не обнаружили.