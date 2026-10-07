Сирия готова открыть маршрут для поставок иракской нефти в обход Ормузского пролива – сырье будут доставлять грузовиками в порт Банияс на Средиземном море, сообщил генеральный директор государственной компании Syrian Petroleum Co. Юсеф Киблави.

По его словам, Багдад обратился к Дамаску с просьбой помочь с поставками нефти в дополнение к уже действующим перевозкам мазута.

«Я ожидаю, что поставки иракской нефти через Сирию грузовиками начнутся как можно скорее, поскольку межправительственное соглашение практически достигнуто», — сказал Киблави.

Первая колонна грузовиков с нефтью может прибыть в Сирию уже к середине октября. Для приема дополнительных объемов Syrian Petroleum Co. планирует установить в Баниясе новые резервуары.

Сейчас через Сирию ежедневно проходят около 1 тыс. грузовиков с мазутом, каждый перевозит примерно 220 баррелей. По оценке Киблави, для сырой нефти потребуется не меньшее количество машин, а возможно, и больше.

Ирак уже отправляет часть мазута в Банияс автотранспортом, после чего топливо перегружают на танкеры. При этом через Сирию будет проходить лишь небольшая доля иракского нефтяного экспорта: в прошлом месяце Багдад в среднем экспортировал около 2,7 млн баррелей в сутки.