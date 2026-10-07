Госсекретарь США Марко Рубио призвал страны Запада отказаться от чувства вины за собственную историю, вернуть национальную гордость и активнее защищать свои интересы.

Рубио в рамках визита в Афины отметил, что Запад находится на «переломном этапе» и должен вернуть ценности, которые сформировали западную цивилизацию: мужество, любознательность, амбиции, стремление к открытиям и готовность защищать свое наследие.

«Национализм стал ругательным словом. Поэтому мы сносили наши памятники, осуждали собственную историю, а во многих местах учили наших детей стыдиться стран, которые они унаследуют», – сказал дипломат.

По его словам, одновременно западные страны начали передавать все больше полномочий глобальным структурам, открыли границы, перенесли производство за рубеж и позволили своим вооруженным силам ослабнуть.

«Стало модно считать, что просвещенная внешняя политика означает ставить «глобальное сообщество» выше собственного народа. Но нет ничего эгоистичного или неправильного в верности своей стране и в борьбе за защиту ее интересов прежде всего», – подчеркнул госсекретарь.

Он призвал европейских союзников «пробудиться от долгого сна» и вернуть дух, который когда-то зародился в Древней Греции.

«Мы не хотим быть вежливыми и упорядоченными смотрителями управляемого упадка Запада. Мы не стремимся разделиться, а хотим возродить старую дружбу и обновить величайшую цивилизацию в истории человечества», – указал он.

По словам Рубио, США при президенте Дональде Трампе сделали свой выбор – «безоговорочно стремиться к национальной мощи». Он связал это с развитием промышленности, укреплением обороны, технологическим лидерством и защитой критически важных цепочек поставок.

«Мы стоим на переломном этапе. Следующее десятилетие напишет историю следующего века», – заявил Рубио, добавив, что Западу предстоит выбрать между сохранением своего положения в мире и «упадком, подчинением и деградацией».

Госсекретарь также призвал европейские страны брать на себя большую часть ответственности за безопасность собственного континента, одновременно подчеркнув необходимость обновления сотрудничества между США и их европейскими союзниками.