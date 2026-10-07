Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров заявил, что вопрос блокады Нахчывана остается одной из немногих нерешенных проблем.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Давайте поговорим о нашем Зангезуре, который мы должны вернуть», — написал Зульфугаров.

По его словам, блокада коммуникаций является одной из форм военных действий, а примеры блокады проливов в ближневосточном конфликте еще раз подтверждают актуальность подобных формулировок в международном праве.

«Невыполнение известного 9 пункта и теперь уже своих обязательств в рамках проекта TRIPP доказывают, что Армения целенаправленно пытается продолжить блокаду части нашей страны», — отметил экс-министр.

Исходя из этого, считает Зульфугаров, Азербайджан вправе предпринять широкий спектр политических и силовых мер для разблокировки своего эксклава.

В качестве базовых правовых и политических факторов для возможного сценария он назвал уклонение Армении от выполнения обязательств в рамках договоренностей от 9 ноября 2020 года и Вашингтонских договоренностей 2025 года, а также неурегулированность вопроса права собственности на Мегринский участок железной дороги Азербайджанской ССР в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Зульфугаров также указал на де-факто и де-юре полный контроль пограничных войск ФСБ России и РЖД, а также на отсутствие результатов переговоров по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, в том числе по данному участку.

«Окончательная принадлежность которого может быть определена только после завершения переговоров», — подчеркнул он.

По мнению экс-главы МИД, Азербайджан может и должен потребовать полноправного участия во всех переговорных форматах по этой теме с международными партнерами, включая США и Россию.

«Азербайджан может предложить обеспечить полное восстановление и сдачу в эксплуатацию Мегринского участка железной дороги», — написал Зульфугаров.

Он добавил, что статус, принадлежность и правила эксплуатации участка могут быть определены в дальнейшем на переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, по его словам, для обеспечения безопасности восстановительных работ силовые структуры Азербайджана могут осуществлять эту деятельность совместно со всеми заинтересованными сторонами.