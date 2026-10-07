Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Днем в некоторых пригородных районах возможен кратковременный дождь, будет преобладать северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем 19-23° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 55-60%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых восточных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.