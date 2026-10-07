Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Омер Челик заявил, что атаки на Азербайджан со стороны некоторых групп и аккаунтов в турецких соцсетях не имеют отношения к властям страны, Анкара и Баку поддерживают тесные контакты и проводят переговоры по этому поводу.

По словам Челика, некоторые группы, аккаунты и другие структуры в Турции «неправомерно атакуют Азербайджан».

«У этого не может быть никакой связи с нашей партией или правительством. Они действуют по собственной инициативе», – заявил Челик.

Он добавил, что у двух стран могут различаться внутриполитические повестки и оценки отдельных вопросов внутренней и внешней политики. Однако возникающие разногласия обсуждаются открыто – «в духе братства».

«Когда у нас возникают разногласия по этим вопросам, мы, как две братские страны, продолжаем идти вперед, обсуждая их и откровенно делясь своими взглядами», – отметил представитель ПСР.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает поддерживать тесные контакты с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, а также с представителями государственных и партийных структур Азербайджана. Председатель особо отметил, что между двумя лидерами существуют «настоящие братские отношения».

При этом, по его словам, некоторые страны пытаются встать между Анкарой и Баку.

«Мы категорически не позволим этим странам сделать это», – добавил Челик.

Глава партии указал, что Анкара не позволит создать впечатление о наличии конфликта или разногласий между Турцией и Азербайджаном и не допустит действий, которые могут нанести ущерб отношениям двух стран.

«Мы – два государства, одна нация. Наше братство – вечное. И впредь мы продолжим свой путь с тем же братством и той же солидарностью», – заявил Челик.

Он также сообщил, что представители двух стран недавно проводили переговоры, чтобы не допустить недопонимания и не позволить политическим дискуссиям перерасти в напряженность между Анкарой и Баку.