Президент США Дональд Трамп сравнил ситуацию со вспышкой чумы в России с началом пандемии COVID-19 в Китае.

«Китай тогда многого не говорил, и Россия тоже не говорит многого. Но они заявляют, что полностью контролируют ситуацию», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, вызывает ли вспышка чумы в России у него те же ощущения, что и начало пандемии COVID-19 в Китае.

При этом Трамп не считает, что вспышка чумы в России может быть связана с биологическим оружием.

«Мы так не думаем. Достаточно скоро мы это выясним, но мы так не думаем», — ответил президент США на соответствующий вопрос.

Трамп также отметил, что, по заявлениям российской стороны, ситуация с распространением заболевания находится под контролем.