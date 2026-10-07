Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов предложил согласовать первый многосторонний договор о правовой помощи по гражданским делам в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), а также выдвинул инициативы по исполнению судебных решений и цифровой трансформации юстиции. Об этом сообщает пресс-служба Минюста республики.

Предложения прозвучали на третьей встрече министров юстиции стран ОТГ в Стамбуле. Инициативы Азербайджана были поддержаны, а конкретные меры по их реализации вошли в Совместную декларацию по итогам заседания.

Ахмедов отметил возрастающую роль ОТГ в международных процессах, подчеркнув, что общая история, культура и ценности создают прочную основу для развития сотрудничества между тюркскими государствами.

Говоря о взаимодействии в судебной сфере, министр также отметил создание по инициативе Азербайджана сети судебной экспертизы, первый съезд которой состоялся весной этого года в Баку. Участники встречи обсудили развитие сотрудничества между судебными структурами стран ОТГ, обмен опытом и применение современных технологий.

Следующую, четвертую встречу министров юстиции стран ОТГ решено провести в Кыргызстане.