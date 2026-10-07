Украина вместе с партнерами прорабатывает пять форматов прекращения огня, включая общее перемирие, безопасность судоходства и защиту энергетической инфраструктуры, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, речь идет о предложениях, которые украинская дипломатия считает реалистичными и взаимовыгодными.

Первый вариант предполагает полный и безусловный режим прекращения огня. По словам Тихого, Киев согласился на него еще в марте 2025 года, и теперь ожидает зеркального решения со стороны России.

Второй формат касается безопасности судоходства в Черном море. Предложения по этому направлению Украина разрабатывает совместно с Турцией и Египтом.

Еще один трек предусматривает сохранение и защиту продовольственного экспорта через Черное море при активном участии Индии.

Отдельно Киев прорабатывает прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры. Один из вариантов обсуждается при участии Индии, другой – с США. Последний вопрос, как отметил Тихий, ранее обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп.

«Для танго нужны двое, поэтому нужно согласие российской стороны на эти модальности. Предложения, по нашему мнению, взаимовыгодны и реалистичны», – подчеркнул представитель украинского МИД.

Он также призвал не поддаваться на заявления, которые направлены на то, чтобы переложить ответственность за продолжение войны с Москвы на Киев.