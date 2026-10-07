Президент США Дональд Трамп положительно оценил возможность военной поддержки Саудовской Аравии со стороны Турции и Пакистана в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне.

«Я думаю, они хотят помочь Саудовской Аравии. И я думаю, это замечательно», — сказал Трамп, отвечая на Южной лужайке Белого дома на вопрос о возможном развертывании в королевстве турецких и пакистанских сил.

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали Мекканское соглашение 7 августа. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на всех участников.

Механизм соглашения впервые задействовали после резкого обострения ситуации в Йемене и атак хуситов на Саудовскую Аравию. На экстренном заседании в Эр-Рияде 5 октября представители трех стран договорились перейти к практической реализации обязательств и обеспечить «быстрое развертывание» согласованных военных сил и возможностей в королевстве.

По данным Middle East Eye, после получения разрешения парламента Анкара может направить в Саудовскую Аравию ограниченное число спецназовцев, опытных пилотов и самолеты для противодействия беспилотникам и баллистическим ракетам хуситов. Турецкие силы также могут участвовать в защите Эр-Рияда, Мекки и Медины, а также западного участка нефтепровода «Восток – Запад». Турецкие власти подчеркивают, что не планируют прямого участия в боевых действиях в Йемене.

Пакистан уже имеет военное присутствие в Саудовской Аравии и ранее направлял туда истребители и вспомогательную авиацию. При этом Исламабад не раскрывает подробности нынешнего развертывания в рамках Мекканского соглашения.