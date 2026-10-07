Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак «Почетный архитектор России» во время открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в районе имени президента Владимира Путина в Грозном, передает «Чечня Сегодня».

Хуснуллин назвал Кадырова главным архитектором района и отметил его личное участие в разработке проектов.

«Этот прекрасный район под личным контролем был задуман, спроектирован Рамзаном Ахматовичем. Рамзан Ахматович, вам огромное спасибо. И я хочу от себя лично вас еще раз поздравить и считаю, что главный архитектор этих всех проектов – вы лично», – сказал вице-премьер.