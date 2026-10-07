Азербайджан остается приверженным добрососедским отношениям и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами СНГ, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Выступая на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Туркменистане, Байрамов отметил, что на фоне растущей глобальной напряженности особое значение приобретает соблюдение основополагающих норм и принципов международного права.

По его словам, сотрудничество на основе взаимного уважения и учета интересов сторон остается важным фактором региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития.

Байрамов поздравил главу МИД Узбекистана Бахтиёра Саидова с предстоящим председательством страны в СНГ и заявил о готовности Азербайджана оказать необходимую поддержку в решении поставленных задач.

Министр также подчеркнул значение торгово-экономического и транспортного взаимодействия. По его словам, товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ демонстрирует положительную динамику, а международные коридоры Восток – Запад и Север – Юг последовательно развиваются.

Байрамов указал, что благодаря географическому положению Азербайджана и крупным инвестициям расширяются портовая и железнодорожная инфраструктура. По его словам, это позволит в полной мере реализовать транзитный и экономический потенциал региона.

Глава МИД Азербайджана также отметил важную роль гуманитарного сотрудничества в повестке СНГ. Он напомнил о III Играх СНГ, прошедших в Азербайджане, и мероприятиях в Лачине в рамках статуса «Культурная столица СНГ 2025 года».

В ходе заседания участники обменялись мнениями по многосторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также рассмотрели проекты решений, которые планируется принять на уровне глав государств и правительств.