Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран упустил несколько возможностей договориться с Вашингтоном по ядерной программе.

«Иран не может обладать ядерным оружием. Точка. Конец истории», – заявил Рубио.

Он добавил, что любое соглашение должно гарантировать, что Иран никогда его не получит.

По словам госсекретаря, Иран также пытался создать настолько мощный обычный военный потенциал, чтобы США и их союзники не смогли противостоять его ядерной программе. Рубио заявил, что американские военные действия серьезно ослабили иранские вооруженные силы, в том числе уничтожили или повредили значительную часть беспилотников и ракет, а также военно-морских и военно-воздушных сил.

Говоря об Ормузском проливе, Рубио заявил, что Иран больше не контролирует его в прежнем объеме.

«Ормузский пролив открыт», — сказал он, отметив, что поток нефти через него почти восстановился до уровня, существовавшего до начала боевых действий.

Рубио также заявил, что иранская экономика находится в «полном и всеобъемлющем свободном падении» из-за санкций. По его словам, средства, которыми располагает иранское руководство, направляются не на улучшение жизни граждан, а на поддержку «Хезболлы», ХАМАС, шиитских формирований в Ираке и хуситов.

Отдельно госсекретарь раскритиковал отношение иранского руководства к смерти и мученичеству. По его словам, «радикальные муллы» провозглашают детей-смертников национальными героями.