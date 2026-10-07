Франция вызвала посла Ирана в связи с распространением Тегераном дезинформации о протестах учащихся и сотрудников школ во Франции, заявил пресс-секретарь французского МИД Паскаль Конфаврё. Об этому сообщает France24.

По его словам, иранскому дипломату заявили об «абсолютной неприемлемости распространения в интернете ложного контента через официальные аккаунты Министерства иностранных дел Ирана».

Конфаврё также назвал безосновательным вызов французского посла в Тегеране 6 октября.

«Эти недостойные провокации должны прекратиться», – подчеркнул представитель французского МИД.

Накануне посол Франции в Тегеране Пьер Кошар был вызван в МИД Ирана на фоне протестов учащихся и сотрудников школ. Иранская сторона обвинила французские власти в жестких действиях против демонстрантов и нарушении прав человека.