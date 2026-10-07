Стоимость яиц в Азербайджане практически не изменилась за последнее десятилетие, заявил глава Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мурват Гасанлы на общественном слушании в Милли Меджлисе.

По его словам, в 2016 году одно яйцо в Азербайджане стоило 14 гяпиков, и в 2026 году его цена остается на том же уровне. Гасанлы отметил, что это свидетельствует о практически полном отсутствии инфляции в данном сегменте сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем глава ассоциации обратил внимание на финансовые трудности, с которыми сталкиваются производители при работе с крупными торговыми сетями. По его словам, после поставки мяса птицы и яиц в сетевые магазины предприятия могут ожидать оплату за реализованную продукцию до 90 дней.

Из-за длительных сроков расчетов производителям приходится привлекать новые кредиты для финансирования текущей деятельности. Проценты по таким займам в конечном итоге включаются в себестоимость продукции, отметил Гасанлы.

В этой связи он выступил за скорейшее принятие закона о торговле, который должен более четко урегулировать отношения между производителями и торговыми сетями.

По мнению главы Мурвата Гасанлы, новое регулирование должно обеспечить своевременную оплату поставленной продукции и снизить дополнительные финансовые расходы производителей, возникающие из-за длительных сроков расчетов.