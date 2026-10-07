Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Молдова и Украина опережают Грузию только по отрицательным показателям, а Тбилиси намерен продолжать собственный путь к евроинтеграции.
«Если в чем-то и опережают Грузию Молдова и Украина, то только по отрицательным показателям. Боже упаси нас опередить в этом Украину и Молдавию. У нас свой путь — мира, экономического развития, и мы обязательно продолжим этот путь», – заявил Кобахидзе, слова которого приводит Georgia Online.
При этом глава правительства отметил, что Грузия сохраняет курс на интеграцию в ЕС и уже выполнила 90% обязательств по соглашениям об ассоциированном членстве и свободной торговле.
По словам Кобахидзе, по ряду показателей республику «на тысячу шагов опережает как Украину, так и Молдову и других кандидатов» в Евросоюз.
«Остальное уже вопрос здравого отношения. Если Еврокомиссия будет здраво относиться к Грузии, в таком случае евроинтеграция Грузии беспрепятственно продолжится», — добавил премьер.