Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Молдова и Украина опережают Грузию только по отрицательным показателям, а Тбилиси намерен продолжать собственный путь к евроинтеграции.

«Если в чем-то и опережают Грузию Молдова и Украина, то только по отрицательным показателям. Боже упаси нас опередить в этом Украину и Молдавию. У нас свой путь — мира, экономического развития, и мы обязательно продолжим этот путь», – заявил Кобахидзе, слова которого приводит Georgia Online.

При этом глава правительства отметил, что Грузия сохраняет курс на интеграцию в ЕС и уже выполнила 90% обязательств по соглашениям об ассоциированном членстве и свободной торговле.

По словам Кобахидзе, по ряду показателей республику «на тысячу шагов опережает как Украину, так и Молдову и других кандидатов» в Евросоюз.