Совет ООН по правам человека принял без голосования резолюцию о влиянии противопехотных мин на права человека, одним из соавторов и активных сторонников которой выступил Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
К документу «Влияние противопехотных мин на полноценное осуществление прав человека: усиление помощи пострадавшим» присоединились в качестве соавторов 70 государств. Резолюция была принята в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Азербайджан в ходе сессии организовал публичный диалог в поддержку инициативы и выступил соорганизатором параллельного мероприятия, посвященного минной проблеме.
В МИД отметили, что Азербайджан остается одной из наиболее загрязненных минами стран мира. Противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы создают долгосрочную угрозу жизни людей и препятствуют полноценной реализации их прав.
В ведомстве подчеркнули, что разминирование является одним из ключевых условий устойчивого мира и постконфликтного восстановления. Оно позволяет создавать условия для безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев, восстановления пострадавших территорий и общин, а также их социально-экономического развития.
В МИД Азербайджана также призвали к усилению международной поддержки, партнерств и устойчивого финансирования программ разминирования и помощи пострадавшим.
«В этой связи мы приветствуем призыв государств – членов Совета ООН по правам человека к увеличению финансирования разминирования и помощи пострадавшим, в том числе к использованию альтернативных источников финансирования и государственно-частных партнерств. Азербайджан вновь подчеркивает важность укрепления международного сотрудничества, солидарности и устойчивой поддержки в борьбе с минной угрозой и высоко оценивает вклад противоминной деятельности в защиту прав человека, обеспечение устойчивого мира и развития», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.