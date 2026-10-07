Совет ООН по правам человека принял без голосования резолюцию о влиянии противопехотных мин на права человека, одним из соавторов и активных сторонников которой выступил Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

К документу «Влияние противопехотных мин на полноценное осуществление прав человека: усиление помощи пострадавшим» присоединились в качестве соавторов 70 государств. Резолюция была принята в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Азербайджан в ходе сессии организовал публичный диалог в поддержку инициативы и выступил соорганизатором параллельного мероприятия, посвященного минной проблеме.

В МИД отметили, что Азербайджан остается одной из наиболее загрязненных минами стран мира. Противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы создают долгосрочную угрозу жизни людей и препятствуют полноценной реализации их прав.

В ведомстве подчеркнули, что разминирование является одним из ключевых условий устойчивого мира и постконфликтного восстановления. Оно позволяет создавать условия для безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев, восстановления пострадавших территорий и общин, а также их социально-экономического развития.

В МИД Азербайджана также призвали к усилению международной поддержки, партнерств и устойчивого финансирования программ разминирования и помощи пострадавшим.