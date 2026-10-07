Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что задержанный азербайджанский военнослужащий, у которого при себе было огнестрельное оружие, не оказал сопротивления.

«Азербайджанский военнослужащий, у которого при себе было огнестрельное оружие, при задержании вообще не оказал сопротивления. Насколько я понимаю, у него также были определённые травмы», — сказал Пашинян.

В свою очередь министр обороны Армении Сурен Папикян заявил в Национальном собрании, что отсутствие сопротивления свидетельствует о том, что азербайджанский военнослужащий не является диверсантом.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что ранее пропавший на Лачинском направлении военнослужащий Насими Мусаев был обнаружен на территории Армении и задержан местными правоохранительными органами.

Позже Следственный комитет Армении сообщил, что Мусаев арестован на два месяца.