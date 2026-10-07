Азербайджанские дзюдоисты Зелим Цкаев и Омар Раджабли завоевали серебряную и бронзовую медали чемпионата мира в Баку в весовой категории до 81 кг.

Цкаев дошел до финала, где встретился с грузинским дзюдоистом Тато Григалашвили, но уступил ему в решающей схватке и стал серебряным призером.

Еще одну медаль Азербайджану принес Раджабли. В поединке за бронзу он одолел представителя Казахстана Абылайхана Жубаназара.

Чемпионат мира проходит на Национальной арене гимнастики в Баку и завершится 11 октября.