Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик заявил, что Мекканское соглашение о создании оборонного альянса с Саудовской Аравией и Пакистаном передадут на рассмотрение парламента страны в ближайшие несколько дней.

«Процесс по Мекканскому соглашению к настоящему моменту достиг зрелой стадии. Конечно, потребуется, чтобы оно поступило в парламент. Речь идет о том, что это произойдет в течение нескольких дней. Правовая основа будет сформирована после завершения процесса в парламенте», – сказал Челик по итогам заседания Центрисполкома ПСР.

По его словам, соглашение не является альтернативой другим союзам, в которых участвует Турция. Челик отметил, что альянс выполняет «дополняющую функцию и открыт для присоединения других государств».

Мекканское соглашение подписали 7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Документ предусматривает, что нападение на одну из стран-участниц будет расцениваться как агрессия против всех участников соглашения.